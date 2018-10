Laarder gooit winkelmandje vol en loopt weg: "Ik hoef niet te betalen"

LAREN - Haastig pakte een 37-jarige man uit Laren begin juni een mandje, gooide het vol met spullen voor de barbecue en liep zonder te betalen de winkel uit. "Ik hoef niet te betalen", snauwde hij volgens de Laarder Courant de BEL in het voorbijgaan. Een 'hondsbrutale' actie van de winkeldief, oordeelde de rechtbank.

De man moest zich gisteren verantwoorden voor de rechter, aldus de Laarder Courant de BEL. Hij werd van meer zaken verdacht. Zo zou de Laarder mensen hebben bedreigd, in elkaar hebben geslagen en had hij een tas met een gestolen autosleutel en brommerkenteken in zijn bezit. Enkel de winkeldiefstal bekende hij.

De veelpleger - hij had een strafblad met zeventien kantjes - werd door de rechtbank niet geloofd. De officier eiste acht maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk. Ook moest de man nog drie maanden gevangenisstraf uitzitten.