Mitchel Michaelis naar ziekenhuis na forse botsing

VOLENDAM - Voor keeper Mitchel Michaelis zat de wedstrijd van FC Volendam tegen FC Twente er al heel vroeg op. Hij kwam na tien minuten ongelukkig in botsing met Rafik Zekhini en moest per brancard worden afgevoerd.

Michaelis verving begin dit seizoen Jordy van Stappershoef in de wedstrijd tegen Jong PSV, die een hersenschudding had opgelopen. Hoe het er aan toe is met de keeper is onbekend. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis, zo laat persvoorlichter Sonny Sier weten aan onze verslaggever Edward Dekker.