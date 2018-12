Deel dit artikel:













FC Volendam verliest in slotminuten van FC Twente Foto: Pro Shots/Wouter Dill

VOLENDAM - FC Volendam heeft in de slotfase verloren van FC Twente. Na in de eerste helft achter te zijn gekomen, richtte de ploeg van trainer Hans de Koning zich op in de tweede helft. Het mocht niet baten, want Peet Bijen schoot Volendam in de 88e minuut in mineur: 1-2.

De sfeer in het Kras Stadion was in weinig wedstrijden dit seizoen zo levendig. Dat kwam niet alleen door de thuissupporters, maar ook door de bezoekers. Zo'n 1400 man waren de Tukkers achterna gereisd en dat zorgde voor een echte voetbalsfeer in Volendam. Hans de Koning stuurde dezelfde elf namen als vorige week het veld op. Na de nederlaag tegen NEC (5-1) hoopte de trainer van FC Volendam op een reactie van zijn ploeg, al wist hij dat het geen makkelijke opgave zou worden tegen de nummer vijf van de competitie FC Twente. Botsing

Al na tien minuten moest De Koning wisselen. Zijn keeper Mitchel Michaelis kwam na tien minuten ongelukkig in botsing met Rafik Zekhini en moest per brancard worden afgevoerd. Hij werd vervangen door Nordin Bakker. Lees ook: Mitchel Michaelis naar ziekenhuis na forse botsing FC Twente zette FC Volendam al snel onder druk, maar in het begin van de wedstrijd leidde dat niet tot grote kansen. Ricardinho was als eerste Tukker gevaarlijk, hij schoot tegen Bakker op. Later drong Zekhini ver door op de achterlijn, maar zijn voorzet bereikte niemand. Brama scoort

De Volendammers hoopten de nul te houden voor rust, maar dat lukte ze niet. Javier Espinosa zette voor en Wout Brama zorgde voor de 0-1 door prachtig in de kruising te schieten, Bakker kansloos latend. Ook na de thee was het tegenhouden geblazen voor Het Andere Oranje. Een paar keer moesten de thuissupporters hun hart vasthouden. Zekhini had de grootste kans, maar zijn inzet werd gekeerd. Gelijkmaker

De Volendammers beseften dat ze met dit spel geen resultaat konden halen en kwamen wat meer in de wedstrijd. Het was de inleiding voor een paar kansen. Cas Peters had de eerste met een kopbal, die in de handen van Joël Drommel verdween. Een kwartier voor tijd kwam Boy Deul knap naar binnen. Hij omzeilde een paar verdedigers en schoof laag in de rechterhoek, tot dolle vreugde van het thuispubliek. Slotfase

Een roerige slotfase volgde. Cas Peters dacht aan meer punten. Hij drong door tot het strafschopgebied en had een prima positie om te schieten, maar zijn inzet vloog in het zijnet. Aan de andere kant trok Darryl Bäly aan de noodrem om te voorkomen dat Tom Boere vrij op Bakker afging. De scheidsrechter interpreteerde het als het neerhalen van de laatste man en trok rood. Peet Bijen was de man achter de bal en hij deed waar heel Volendam voor vreesde: hij schoot hem binnen. Zuur verlies

Het Andere Oranje deed wat het kon in de slotfase, maar het lukte simpelweg niet meer om wat terug te doen en slikte zo een heel zuur verlies. De ploeg van Hans de Koning staat nu dertiende in de Keuken Kampioen Divisie met 21 punten. Opstelling FC Volendam: Michaelis (Bakker/10), Schouten, Tol, Bäly, Betti, Visser, Deul, Vlak, Doodeman, Peters, Berenstein Opstelling FC Twente: Drommel, Monsalve, Schenk (Ramos/75), Bijen, Ricardinho, Smith, Brama, González, Zekhnini (George/83), Oosterwijk, Boere