Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Adrenaline gierde door het lijf van debuterende Volendam-keeper Foto: NH Nieuws

VOLENDAM - Nordin Bakker kwam deze zomer over van de amateurs van Fortuna Wormerveer. Vrijdagavond maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van FC Volendam tegen FC Twente. "Je debuut maken is altijd mooi, maar voor Mitchel is het extra zuur wat er gebeurde."

Keeper Mitchel Michaelis raakte in de openingsfase bij een botsing met Rafik Zekhini geblesseerd aan het hoofd. Michaelis ging per brancard van het veld en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Voor Bakker (21) het moment om uit het trainingspak te komen. "Edwin (Zoetebier, red.) riep gelijk 'maak je klaar'. Natuurlijk heel veel adrenaline natuurlijk." Lees ook: Mitchel Michaelis naar ziekenhuis na forse botsing Bij de eerste ballen oogde de jonge keeper wat onzeker. "Het was misschien een beetje gewenning, maar gelijk daarna had ik de focus. Natuurlijk probeer ik Mitchel zo goed mogelijk te vervangen. 1-1 Was mooi geweest natuurlijk." Trainer Hans de Koning was tevreden over het debuut van Bakker. "We weten wat Nordin kan. Hij had de eerste minuten wat moeite, maar herstelde zich hartstikke goed. Hij heeft het prima ingevuld." Lees ook: FC Volendam verliest in slotminuten van FC Twente