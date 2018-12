Laatste werkdag voor 600 medewerkers MC Slotervaart: "Dikke tranen bij iedereen"

AMSTERDAM - (AT5) Voor zo'n zeshonderd medewerkers van het MC Slotervaart is het vandaag hun laatste werkdag. "Na 25 jaar voelt het als familie en niet collega's", zegt een vrouw. Een ander: "Dikke tranen bij iedereen."

De zeshonderd medewerkers die vandaag hun laatste werkdag hebben, hadden allemaal een vast contract. De medewerkers met een jaarcontract, werken al sinds vorige week niet meer bij het MC Slotervaart. Het ziekenhuis werd vorige maand na een roerige periode failliet verklaard. Een doorstart bleek niet mogelijk.

'Het raakt me'

"Af en toe kon je nog doen of het niet zo was omdat je nog met je werk bezig was. Straks als we de deur dichtdoen weet je dat het echt voorbij is voor het MC Slotervaart. Dat is zo verdrietig. Het raakt me heel erg", zegt Roos Blom van de ondernemingsraad.

Een andere medewerker: "Iedereen zegt dit is je tweede huis. Voor mij is het mijn eerste huis. We knuffelen altijd. Ik heb genoeg gehuild."

Patiëntendossiers

Na vandaag blijven nog zo'n 130 mensen in het ziekenhuis werken om de patiëntendossiers over te dragen. Zij zullen mogelijk nog tot eind januari aan het werk blijven. Het overdragen van de tienduizenden dossiers is een monsterklus.

Wat er met het gebouw en de inboedel gaat gebeuren, wordt pas bekeken nadat de patiëntendossiers zijn overgedragen. Voor het gebouw van het ziekenhuis hebben zich al veel geïnteresseerden gemeld.