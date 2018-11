Deel dit artikel:













Patiënten MC Slotervaart onder meer naar Haarlem en Zaandam Foto: ANP

AMSTERDAM - De 56.000 patiënten die bij het failliete MC Slotervaart onder behandeling waren, worden verdeeld over diverse andere ziekenhuizen in de hoofdstad en de provincie. Een deel verhuist naar het Spaarne Gasthuis in Haarlem, maar ook het Zaans Medisch Centrum en ziekenhuizen in de hoofdstad nemen specifieke groepen patiënten over.

Dat is de uitkomst van het overleg tussen de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en curatoren, meldt AT5. Lees ook: OLVG West opent poliklinieken voor patiënten MC Slotervaart De afdeling bariatrie, onder meer verantwoordelijkheid voor maagverkleiningen, verhuist naar het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Daarmee krijgen de chirurgen hun zin, maar de verhuizing naar Haarlem betekent wel dat Amsterdammers die een dergelijke ingreep nodig hebben niet langer in eigen stad terechtkunnen. Lees ook: De geschiedenis van MC Slotervaart: "De stekker moest er een keer uit" Hetzelfde geldt voor patiënten met slaapstoornissen. Zij moeten in het vervolg naar het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. Dat ziekenhuis neemt ook chirurgische ingrepen bij transgenders over van het MC Slotervaart. Maag-, lever- en darmziektes

Patiënten met maag-, lever-, en darmziektes worden overgenomen door het Amsterdamse OLVG, terwijl kankerpatiënten in het vervolg naar het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) moeten voor hun behandeling. KNO-patiënten laten zich in het vervolg behandelen in het BovenIJ-ziekenhuis. Complete verdeling

De volledige verdeling is als volgt: Geriatrie naar OLVG, Neurochirurgie WBMV naar het AUMC, Oncologie naar AVL, MDL naar OLVG, Diabetes naar het OLVG, BVO naar AVL, Reuma naar Reade, Plastische chirurgie transgender naar het Zaans Medisch Centrum, Pijnbestrijding naar het BovenIJ, Nierinsufficientie naar Amstelland/AUMC, Vaatchirurgie eveneens naar Amstelland/AUMC, Bariatrie naar het Spaarne Gasthuis, Slaap-Waak naar Zaans Medisch Centrum, Orthopedie naar Equipe, Longziekten, Neurologie en Interne naar OLVG, Cardiologie naar OLVG en CCN, Urologie (ex. Neuromodulatie) naar Amstelland Neurochirurgie (niet-WBMV) eveneens naar OLVG, Oogheelkunde en kaakchirurgie naar zelfstandige behandelcentra, KNO (ex. Slaap-Waak) naar BovenIJ (poli West) en Dermatologie naar Huid MC.