De geschiedenis van MC Slotervaart: "De stekker moest er een keer uit"

AMSTERDAM - (AT5) Met veel emotie deden de patiënten en werknemers van het MC Slotervaart vandaag de deuren achter hun dicht. Nadat het voormalig Slotervaartziekenhuis gisteren failliet werd verklaard komt er een einde aan het eerste private ziekenhuis van het land. Journalist Bas Soetenhorst blikt samen met AT5 terug op de bewogen geschiedenis van MC Slotervaart.

Soetenhorst schreef in 2015 het boek 'De kraak van het Slotervaartziekenhuis' en het faillissement was volgens hem onvermijdelijk. "Het is een kroniek van een aangekondigde ondergang. Er moest een keer een moment komen dat de stekker eruit zou gaan."

Zwaar weer

"Het is een gemis voor Amsterdammers die al jarenlang daar kind aan huis zijn. Er zijn veel mensen die wel een gevoel hebben bij het Slotervaart. Maar voor nostalgie koop je geen ziekenhuis natuurlijk", vertelt Soetenhorst.

MC Slotervaart zat al langer in zwaar weer en afgelopen dinsdag vroeg het ziekenhuis uitstel van betaling aan. Dit betekent in de meeste gevallen dat er een faillissement voor de deur staat. De financiële problemen zouden met name zijn gekomen door hoge inhuurkosten van personeel in een tijd van grote krapte op de arbeidsmarkt.