Bedden van Slotervaartziekenhuis nu allemaal leeg Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - De bedden van het bankroete MC Slotervaart in Amsterdam zijn allemaal leeg. Het hospitaal is erin geslaagd de tientallen patiënten die er nog lagen onder te brengen in andere ziekenhuizen in en rond de hoofdstad.

Alle afdelingen waar mensen waren opgenomen, zijn nu gesloten. De poliklinische afdelingen blijven open. Patiënten worden door het ziekenhuis gebeld als hun afspraak op de polikliniek in het MC Slotervaart niet doorgaat en elders moet plaatsvinden. Overstelpt met telefoontjes

Ondertussen wordt het Slotervaartziekenhuis zelf ook overstelpt met telefoontjes van patiënten. Medewerkers van de verpleegafdelingen springen bij om alle vragen te beantwoorden. "Maar dan nog staan er 27 mensen in de wacht, of soms zelfs 40", zegt Petra Meijer, voorzitter van de ondernemingsraad. Lees ook: MC Slotervaart sluit deuren: wat betekent dit voor de zorg in Amsterdam? Het ziekenhuis heeft nog niet op alle vragen antwoord. "We hopen dat mensen snappen dat we niet meteen voor al die duizenden patiënten duidelijk hebben waar ze nu terechtkunnen'', aldus Meijer. De komende week wordt er ook nog extra personeel ingezet om de telefoontjes te beantwoorden of patiënten zelf te bellen. De or-voorzitter heeft begrip voor alle vragen. "Het is ook logisch dat mensen willen weten waar ze aan toe zijn."