OLVG West opent poliklinieken voor patiënten MC Slotervaart

AMSTERDAM - (AT5) OLVG West opent de poliklinieken voor patiënten van het MC Slotervaart. Komende donderdagavond en volgende week woensdag en donderdag zijn er extra spreekuren in het OLVG West voor patiënten van het failliete ziekenhuis. Dat maakt het OLVG bekend op de website.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en OLVG hebben afspraken gemaakt over de extra spreekuren. Er is nog geen oplossing voor de structurele opvang van poliklinische patiënten van het Slotervaartziekenhuis. Daarover zijn nog gesprekken gaande met Zilveren Kruis en andere verzekeraars.

"Er is veel onrust en onzekerheid onder patiënten van MC Slotervaart. Het belangrijkste nu is dat patiënten en hun families goed worden opgevangen en snel duidelijkheid krijgen over het vervolg van hun behandeling. Met deze extra inspanning hopen we de rust onder de patiënten en in de stad weer te herstellen", zegt Maurice van den Bosch, voorzitter van de raad van bestuur van OLVG.

Volgens het OLVG was er al sprake van een toename van het aantal aanmeldingen op poli's. Het ziekenhuis wil de patiënten van het MC Slotervaart tegemoetkomen met de extra ruimte voor opvang. De zorg van 'reguliere patiënten' gaat gewoon door, belooft het OLVG in het persbericht.

Patiënten die afspraken hebben met hun behandelend arts van het Slotervaartziekenhuis kunnen komende donderdag tussen 17.00 en 20.00 uur terecht bij de poli's longgeneeskunde, interne geneeskunde, maag-, darm- en leverziekten, dermatologie en KNO.

Het OLVG nam al eerder zeven klinische patiënten over vanuit MC Slotervaart.