Medewerkers MC Slotervaart zoeken geld voor afscheidsfeest: "Nog één keer samen"

AMSTERDAM - (AT5) Nog een keer willen ze samenkomen, maar dan wel op een leuke manier. De oud-medewerkers van het failliete MC Slotervaart zamelen daarom geld in voor een afscheidsfeest.

"Het is allemaal zo plotseling gegaan", zegt Ches Rijpkema, een van de initatiefnemers. "Sommige mensen werkten hier al veertig jaar. We willen het gewoon nog een keer afsluiten. Nog een keer lachen, huilen en herinneringen ophalen." Rijpkema was ook initiatiefnemer van een groot protest op het Museumplein vlak nadat het ziekenhuis failliet ging.

De inzamelingsactie is opgezet door oud-medewerkers en de ondernemingsraad van het MC Slotervaart. Het doel is om 20.000 euro op te halen. "Dat is wel wat hoog ingeschaald", geeft Rijpkema toe. "Maar we hadden 1200 werknemers en ook oud-medewerkers zijn welkom. We willen iedereen voorzien van een hapje en een drankje."

Donatie

Mensen kunnen op verschillende manieren geldt doneren voor het feest, dat gehouden zal worden in het oude restaurant van het ziekenhuis. Momenteel is er zo'n 1.800 euro binnengekomen. Ook heeft de gemeente 5.000 euro beschikbaar gesteld voor het slotfeest.