Groot deel van cliënten Wespp blijkt toch geen nieuwe plek te hebben

HILVERSUM - In tegenstelling tot wat de gemeente Hilversum beweert, heeft een groot deel van de cliënten van de onlangs gesloten GGZ-locatie Wespp nog geen nieuwe plek gevonden. Dat blijkt uit documenten die NH Nieuws in handen heeft gekregen. De locatie werd al jaren met sluiting bedreigd, maar sluit in 2019 definitief de deuren.

De GGZ-cliënten kunnen sinds deze maand niet meer terecht in het pand, waar ze onder meer als dagbesteding in een werkplaats en winkel werkten. De gemeente had beloofd dat alle cliënten tijdig op een nieuwe plek zouden zijn geplaatst, maar dat lijkt niet te kloppen.

Hilversum zegt dat nog maar zes mensen niet zijn geplaatst, terwijl uit de documenten in handen van NH Nieuws blijkt dat tenminste zestien mensen nog geen nieuwe plek hebben gevonden. Hierbij wordt iedereen uit de regio gerekend die geen dagbesteding heeft, is 'gestopt' bij Wespp of wel hulp krijgt maar geen zicht heeft op een alternatief. Als ook de mensen worden meegerekend die 'misschien' of 'zicht hebben op' een alternatief, is de lijst nog veel langer.

Een medewerker van Wespp - ze wil niet bij naam worden genoemd - begrijpt niet hoe het kan dat de cijfers verschillen. "Ik was erg verbaasd om te horen dat zoveel mensen zouden zijn geplaatst." Zij houdt zich bezig met het vinden van andere werkplekken voor de deelnemers van Wespp en heeft zo haar eigen lijst bijgehouden. "Op mijn lijst staan hele andere cijfers, en die kunnen niet anders worden geïnterpreteerd dan wij hebben gedaan."

Bovendien is van de achttien mensen die wel, of zeker, een andere activiteit hebben gevonden ook nog niet zeker dat ze op de juiste plek terechtkomen, meent zij. "Ze hebben wel een andere dagbesteding gevonden, maar het is nog maar de vraag of dat gaat werken. Dat ondervinden ze pas als ze er eenmaal aan beginnen."

De Wespp-medewerker houdt daarom haar hart vast. "God zegene de greep. Laten we bidden dat ze het er fijn hebben." Ze ziet wel één lichtpuntje: "een man heeft fijn werk gevonden en zit straks beter op zijn plek dan hij bij Wespp zat".

"Vallen niet tussen wal en schip"

Volgens de gemeente hoeven mensen zich echter geen zorgen te maken. "De zes mensen die nog geen plek hebben vallen heus niet tussen wal en schip. Ze worden doorverwezen naar zorginstelling Kwintes, die ze intensief laat begeleiden door zogenaamde 'jobcoaches'. De 26 mensen die al wel - of bijna - zijn geplaatst, krijgen een halfjaar elke maand een gesprek. Als ze het niet naar hun zin hebben, kijken we waar het aan ligt en hoe het anders kan."

De SP Hilversum is desondanks boos dat niet iedereen een plek heeft gevonden. "Het is schandalig dat het college zich niet aan de opdracht van de gemeenteraad heeft gehouden", meent Bianca Verweij van de SP. "De afspraak was geen sluiting zonder voor iedereen een passend alternatief."

Dit kan dan ook niet zonder consequenties blijven, vindt ze. "De SP zal daarom raadsvragen indienen en op 12 december een motie indienen om budget veilig te stellen voor het realiseren van een specifiek collectieve voorziening voor arbeidsmatige dagbesteding GGZ. Tevens willen we van het college weten waarom gepresenteerd wordt dat alles wel goed is zo. Want dat is het namelijk niet."