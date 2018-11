Zorgorganisatie Philadelphia wil mogelijk pand GGZ-locatie Wespp overnemen

HILVERSUM - Zorgorganisatie Philadelphia heeft interesse om het pand over te nemen, waar de GGZ-locatie Wespp in Hilversum in is gevestigd. Wespp wordt al jaren met sluiting bedreigd, maar onlangs is besloten dat de deuren op 1 januari 2019 definitief dicht moeten.

Wethouder Karin Walters laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat Philadelphia één van de gegadigden is om het pand aan de Korte Noorderweg in Hilversum én de inventaris over te nemen.

"Philadelphia wil de locatie niet exclusief voor de eigen doelgroep gebruiken", meldt Walters. "Zij staat open om aan deze locatie samen met andere partijen een invulling te geven. Meerdere doelgroepen zijn immers gebaat bij een dagbesteding." Vanwege de interesse van andere partijen heeft de GGZ het huurcontract, dat op 31 december 2018 zou aflopen, met een maand verlengd.

De gemeente draagt bij aan de extra kosten. "Daardoor biedt dit voor andere partijen de mogelijkheid een invulling te geven voor de Korte Noorderweg." Dat het pand een maand langer wordt gehuurd, betekent niet dat de cliënten ook langer terecht kunnen bij de GGZ-locatie. "Uitgangspunt blijft dat per 1 januari Wespp gesloten is voor de deelnemers. Alleen het uitruimen en opleveren verschuift 1 maand."

Alle cliënten zitten volgens Walters al op een nieuwe plek, of hebben die aangeboden gekregen. "Voor een aantal deelnemers valt de overstap zwaar en heeft men de stap nog niet gezet in de hoop dat Wespp open blijft." In sommige gevallen moeten nog extra afspraken worden gemaakt. Maar Walters heeft begrepen dat alle cliënten goed worden begeleid en in de gaten worden gehouden. "Ook na de plaatsing naar een nieuwe voorziening wil ik de hele groep een halfjaar blijven volgen om er zeker van te zijn dat iedereen goed terecht gekomen is."

Zorgen van raadsleden

Hilversumse raadsleden uitten vorige maand hun zorgen over de snelle sluiting van de werkplaats, waar mensen met psychiatrische problemen terechtkunnen voor werk en dagbesteding. De SP bezette eerder al het pand, in een poging een oplossing te forceren. Zij kregen bijval van medewerkers en deelnemers. Ook zij waren angstig voor de sluiting. Zo vertelden cliënten Martijn en André tegen NH Nieuws zich zorgen te maken over hoe het verder moest (zie video).