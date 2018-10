Deel dit artikel:













Zorgen bij Hilversumse raadsleden over snelle sluiting GGZ-locatie Foto: Joost Lammers / NH Nieuws

HILVERSUM - Meerdere partijen in de raad van Hilversum hebben zorgen over de sluiting van de GGZ-locatie het Wespp. Dat bleek bij een bijeenkomst waarbij medewerkers en cliënten in gesprek gingen met raadsleden.

Al drie jaar hangt sluiting van het Wespp in de lucht, maar nu gaat het ineens heel snel voor alle betrokkenen. Té snel, zijn medewerkers en cliënten bang voor. De GGZ-locatie voor mensen met een psychiatrische achtergrond is bedoeld voor dagbesteding en werkervaring, maar moet op 1 januari dicht. De SP bezette vorige week korte tijd het pand om aandacht te vragen voor gevolgen die de sluiting heeft. tekst gaat verder onder de video

Voor Chineke van Til is het Wespp een belangrijke plek. Na een lange periode van psychiatrische problemen is het haar veilige basis. "Als het Wespp dichtgaat, ben ik mijn dagbesteding en zingeving kwijt." Ze merkt dat ze onrustig wordt van het idee dat de locatie dichtgaat. Te traag

Achter de schermen zijn medewerkers van het Wespp wel op zoek naar een goede oplossing. Ook de wethouder zegt daar mee bezig te zijn, maar vooralsnog is die er niet en nadert 1 januari snel. "Het gaat nu te traag, dus is het aan ons om actie te ondernemen", zegt Arie Poels van GroenLinks. Ook raadslid Ria de Jong van Hart voor Hilversum vindt dat het de verkeerde kant op gaat. "Ik vind het heel pijnlijk en ik hoop dat we snel tot een goede oplossing kunnen komen." Ze is ook persoonlijk betrokken, want ze heeft zelf twee mensen in haar omgeving die bij het Wespp kwamen. "Ik weet hoe belangrijk het is en vind het heel moeilijk om te zeggen wat het betekent als er geen goede opvang is."



GroenLinks en Hart voor Hilversum zijn coalitiepartijen en daarmee lijkt er in elk geval weer een sprankje hoop voor de mensen van het Wespp. Een van de ideeën die geopperd werd, is om de sluiting een half jaar uit te stellen om meer tijd te hebben om voor een goede oplossing. "Ik hoop dat dit zin heeft gehad", zegt Chineke.