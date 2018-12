Zaanse burgemeester over brugongeluk: 'Geduldig wachten op ware toedracht'

ZAANSTAD - De Zaanse burgemeester Jan Hamming wil geen overhaaste conclusies trekken over een mogelijke toedracht van het brugongeluk van vorige week. Dat zei hij vanochtend toen hij 1500 handtekeningen in ontvangst nam uit handen van Heidi Kok, de intiatiefneemster van een petitie.

Kok en de andere ondertekenaars van de petitie willen dat er snel actie wordt ondernomen en zien het liefst dat er weer brugwachters komen bij alle bruggen over de Zaan.

Kok kwam in actie nadat vorige week woensdagavond een ouder echtpaar zwaargewond raakte toen de Prins Bernhardbrug plotseling openging. Ook in 2015 was er iets verderop langs de Zaan een soortgelijk incident bij de Joop den Uylbrug. Daarbij kwam Marijke Fontijn om het leven. Haar zoon Wesley was aanwezig bij het aanbieden van de petitie.

Burgemeester Hamming betreurt het ongeluk, maar waarschuwt voor te snelle conclusies. Hij wil eerst het onderzoek van de politie afwachten naar de ware toedracht. Camerabeelden moeten uitsluitsel geven. Ook de onderzoeksraad heeft inmiddels aangekondigd een onderzoek te starten.

Hamming hoopt erop dat de resultaten binnen een paar weken er zijn: "Het moet niet te lang duren."

Angst

Heidi Kok en Wesley Fontijn vinden het jammer dat de burgemeester niet meteen in actie komt. "Er zijn veel meer incidenten met de bruggen en mensen zijn gewoon bang geworden", aldus Kok. Volgens Fontijn is er na het dodelijke ongeval met zijn moeder in 2015 al genoeg onderzoek gedaan om nu direct actie te kunnen ondernemen.