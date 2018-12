Veel steun voor petitie voor brugwachters Zaandam: "Mijn kinderen moeten iedere dag over zo'n brug"

ZAANSTAD - Wie de petitie van Heidi Kok nog wil ondertekenen, moet snel zijn. Woensdagochtend overhandigt zij de meer dan duizend handtekeningen aan burgemeester Hamming van Zaanstad. Zo hoopt ze ervoor te zorgen dat de gemeente weer brugwachters gaat plaatsen op de bruggen over de Zaan.

Afgelopen woensdag ging de Prins Bernhardbrug open, terwijl er een bejaard echtpaar overheen liep. De man viel van tien meter hoogte in het water. De vrouw kwam met een smak op het wegdek terecht. Heidi Kok vond het genoeg en begon een petitie. "Mijn kinderen moeten ook iedere dag over zo'n ophaalbrug. En er zijn meer mensen die zich zorgen maken", laat zij weten aan NH Nieuws.

In 2015 ging het ook goed mis toen Marijke Fontijn om het leven kwam, nadat ze over het hoofd was gezien door de brugwachter. De gemeente Zaanstad beloofte toen beterschap en startte daarnaast een 'brugbewustzijnscampagne' om incidenten tegen te gaan.

Zaanstad beheert en controleert zijn eigen bruggen met camera's vanuit het havenkantoor. Het is nog maar de vraag of de stad de portemonnee wil trekken voor brugwachters op iedere brug. "Blijkbaar werkt het systeem niet. Anders kan er toch niet weer zo'n ongeluk gebeuren."