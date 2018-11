Redder blikt terug op brugdrama Zaandam: "Ergste is dat we dit al hebben meegemaakt"

ZAANDAM - Het is nog maar twee dagen geleden dat Fardad Sheik-Olya een 77-jarige man, die enkele seconden daarvoor van de Bernhardbrug in Zaandam in het water was gevallen, redde. NH Nieuws spreekt hem op de plek des onheils, waar bij Fardad de koude rillingen over zijn rug lopen als hij naar de openstaande brug kijkt. Dan realiseert hij zich van welke hoogte de slachtoffers zijn gevallen. "Dat is geen grap hoor."

Wat we weten is dat een ouder echtpaar - een 77-jarige man en zijn 78-jarige echtgenote - woensdagavond gewond is geraakt toen ze op de reling van de Bernhardbrug viel. De vrouw kwam op het asfalt terecht, haar man kwam in de Zaan terecht.

Ze raakten gewond, maar hoe dat precies gebeurde, is twee dagen na het ongeluk nog altijd door mysterie omgeven. Volgens sommige getuigen ging de brug spontaan open, exact op het moment dat het stel eroverheen liep.

'Ze hing aan de bovenkant'

Fardad kwam vlak voor het ongeluk met zijn auto bij de brug aangereden, en stopte omdat de brug openstond. Dan ziet hij een automobiliste naar hem seinen, blijkbaar om hem op het levensgevaarlijke schouwspel op de brug te wijzen. "Ze hing helemaal daar, aan de bovenkant", zegt hij terwijl hij naar het hoogste punt van de openstaande brug wijst. "En ik denk dat die meneer aan de buitenkant hing."

Op het moment dat hij uit z'n auto stapt, ziet hij 'die meneer' in de Zaan vallen. Hij twijfelt geen moment en duikt het water in om de man zo snel mogelijk op het droge te krijgen. "Hij had bloed op z'n voorhoofd", vertelt de dappere Zaandammer. "Ik probeerde hem achterwaarts naar het vaste gedeelte te zwemmen, maar omdat hij buiten bewustzijn was, was dat echt heel zwaar, maar het is gelukkig wel gelukt."

Al snel krijgt Fardad hulp van een tweede en een derde redder. Met vereende krachten ontfermen ze zich over de bejaarde man, en blijven bij hem tot de hulpdiensten er ook zijn. Burgemeester Hamming van Zaanstad sprak gisteren zijn waardering uit voor de drie redders. "Ik heb grote bewondering voor de omstanders die meteen in actie zijn gekomen om een van de slachtoffers uit het water te halen."





Gelijkenis met eerder brugdrama

Het ongeluk lijkt sterke gelijkenissen te vertonen met een brugdrama uit 2015, op de J.M. den Uijlbrug, eveneens in Zaandam. De 57-jarige Marijke Fontein kwam om het leven toen de brug waar zij met haar fiets op stond, plotseling openging en van grote hoogte op het asfalt terechtkwam.

Hoewel er nog geen officiële lezing over de gebeurtenissen beschikbaar is, vindt Fardad het - net als veel andere Zaandammers - ongebrijpelijk dat er nu een soortgelijk ongeluk is gebeurd. "Het ergste is dat we dit al een keer hebben meegemaakt."

Het blijft speculeren, maar de redder vermoedt dat het ongeluk een gevolg is van het gebrek aan fysiek toezicht op de brug zelf. "Het feit dat deze bruggen op afstand bedienbaar zijn, maakt het gevaarlijk. Je hebt er geen controle over. Het is leuk dat het luxe is, maar je speelt met andermans leven. Je kunt dit voorkomen door er een brugwachter neer te zetten."

Detectiesysteem

Wesley Fontijn, zoon van de vrouw die in 2015 een fatale smak maakte, denkt niet dat een comeback van brugwachters per se een oplossing is. "Maar er zou een detectiesysteem moeten zijn, zodat de brug het 'voelt' als er iemand op staat." De Zaanse Heidi vindt dat niet genoeg, en is na het tweede zware ongeluk in drie jaar tijd een petitie gestart om de traditionele brugwachter terug te krijgen.

Terwijl er uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de achtergrond van het ongeval, zijn de slachtoffer aan de beterende hand. Er zijn geen details bekend over hun letsel, maar ze zijn wel aanspreekbaar, zo werd gisteren bevestigd. Mogelijk start ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek naar drama.