Onderzoeksraad gaat brugongeval Zaandam onderzoeken

ZAANDAM - De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een verkort onderzoek naar het ongeval op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Door dat incident raakte vorige week een ouder echtpaar uit Zaandam zwaargewond. De brug kwam plotseling omhoog. De man (77) viel in het water en de vrouw (78) kwam ten val op het asfalt.

In het onderzoek kijkt de raad naar de oorzaak van het ongeval en naar het bedienen van bruggen op afstand. Bij het onderzoek wordt ook het in 2015 gepubliceerde rapport 'Ongeval Den Uylbrug' betrokken.

Bij dat ongeval, wel in Zaandam maar op een andere brug, kwam een 57-jarige vrouw om het leven. De fietsster die voor een gesloten slagboom stond te wachten, had vermoedelijk niet in de gaten dat zij op het brugdeel stond dat zou opengaan. Ze maakte een val van ongeveer 15 meter en was op slag dood. De twee bruggen worden op afstand bediend.

De raad bepaalt in de komende weken de precieze focus van het onderzoek.