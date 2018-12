Video: Indrukwekkend eerbetoon aan Beverwijkse brandweervrouw met borstkanker

BEVERWIJK - Beverwijkse brandweermensen brachten vanavond een hartverwarmende groet aan voormalig collega Tessa van Assema (42). Ze lijdt aan borstkanker en heeft mogelijk niet lang meer te leven.

Rond 19.15 uur stopten de brandweerwagens pal voor de woning van Tessa en haar man Pascal, die ook werkt als brandweerman op de post. Een indrukwekkend eerbetoon volgde toen tientallen brandweermensen uitstapten en zich voor de deur verzamelden. Ze applaudisseren, waarna Tessa en haar familie in de armen werden gesloten door de bevelvoerders.



Toen in 2017 bekend werd dat Tessa ernstig ziek was is Team Tessa ontstaan. Een groep vrienden binnen de brandweerpost die zich met verschillende initiatieven begonnen in te zetten om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

Het eerbetoon trok veel bekijks in de straat.