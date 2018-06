Team Tessa met 25.000 euro onderweg naar Alpe d'HuZes: 'Mentaal en fysiek loodzwaar'

BEVERWIJK - Nog slechts een paar dagen en dan begint Team Tessa aan de Alpe d'HuZes. Met de beklimming aanstaande woensdag en donderdag halen ze meer dan 25.000 euro op voor het kankerfonds.

Voor Team Tessa wordt het in veel opzichten een beladen reis. Pascal van Assema, de man van Tessa, legt uit. "Tessa heeft uitgezaaide borstkanker", vertelt de brandweerman uit Beverwijk aan NH Nieuws. "Ze is ongeneeslijk ziek. En vanuit het brandweerkorps is een groep vrienden bij elkaar gekomen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker", aldus Pascal.

Tessa van Assema maakte tot enkele jaren geleden ook deel uit van het korps. Haar ziekte raakte de groep dan ook snoeihard, zegt teamcaptain Michael Bommelburg. "Dit leeft enorm, er is heel veel betrokkenheid", zegt hij tijdens een training in Wijk aan Zee. "Dit is een heel triest verhaal: een moeder van twee jonge kinderen. Alle emoties horen daar bij", aldus Bommelburg.

Loodzware week

Ook Pascal voorspelt een loodzware week. "Maar het staat in schril contrast met wat Tessa moet doormaken. Dus we gaan ervoor. En hoewel we een waanzinnig bedrag hebben opgehaald, hoop ik dat iedereen ons in aanloop naar het evenement nog wil steunen met donaties. Om in de toekomst voor anderen te voorkomen wat wij moeten doormaken."

Team Tessa is te volgen via Facebook.