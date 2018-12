Deel dit artikel:













Mishandelde 'voetbaleend' kan door verwondingen nooit meer vliegen Foto: NH

MEDEMBLIK - De eend die mogelijk als voetbal is gebruikt bij voetbalclub Always Forward in Hoorn, heeft twee breuken in haar linkervleugel. Een daarvan is een oude breuk en de andere is een nieuwe, zo blijkt uit een rontgenfoto van de dierenarts.

De eend krijgt een spalk, pijnmedicatie en zal de komende weken bij vogel- en dierenopvang de Bonte Piet in Midwoud verblijven om te herstellen. Het is nog de vraag of haar vleugel behouden kan blijven, maar hoe dan ook zal ze in ieder geval nooit meer kunnen vliegen. Lees ook: Kinderen gebruiken eend als voetbal bij sportclub in Hoorn Mishandeld of niet?

De eend werd afgelopen zaterdag door de dierenambulance Hoorn naar Bonte Piet gebracht, nadat ze was opgehaald bij voetbalclub Always Forward. Iemand van de club had verteld dat kinderen de eend kort als voetbal hadden gebruikt. Maar of dat klopt, is niet duidelijk. De voetbalvereniging zelf heeft navraag gedaan en camerabeelden bekeken, maar kan vooralsnog niks ontdekken. Lees ook: Twijfels over voetbalincident met eend Medewerkers van Bonte Piet benadrukken dat ze zich niet bezig houden met de toedracht van het letsel, omdat dit een zaak is van de dierenpolitie. Wel kunnen ze financiële steun voor de eend goed gebruiken. 💬 Whatsapp ons!

