Twijfels over voetbalincident met eend

MEDEMBLIK - Bij voetbalclub Always Forward zijn er grote twijfels of er met een eend is gevoetbald afgelopen zaterdag. Na het nieuws over het vermeende voorval heeft voorzitter Willem-Jan Kluft er alles aan gedaan om te achterhalen wat er precies is gebeurd, maar hij heeft niets kunnen ontdekken.

Zaterdagochtend werd de dierenambulance in Hoorn gebeld door een medewerker van Always Forward met het verzoek om langs te komen voor een gewonde eend. Ter plekke werd de medewerker van de dierenambulance door iemand van de voetbalclub verteld dat er met de eend was gevoetbald door een stel kinderen.

Kluft is enorm geschrokken van het bericht en heeft op de club en in de buurt rondgevraagd naar het vermeende incident. Niemand kon het verhaal bevestigen. Ook heeft Kluft de beelden van beveiligingscamera's teruggekeken en daar blijkt ook niks uit. Hierdoor zijn er twijfels bij hem ontstaan of er wel echt gevoetbald is met de eend.

Hij is ontsteld over wat er daarna is gebeurd. "Ik verbaas me vooral over wat er op social media voorbij is gekomen. Tot bijna doodswensen aan toe."

Geschrokken

Ten tijde van het mogelijke voorval was er ook een team van voetbalvereniging de Zouaven aanwezig voor een wedstrijd. Mogelijk zouden spelers van deze club betrokken zijn geweest bij het incident. Voorzitter Cees Deen wil benadrukken dat hij enorm is geschrokken van wat er mogelijk is gebeurd. "Of het spelers van ons betreft, is nu niet relevant. Als dit wel het geval is, dan zullen we onze verantwoordelijkheid nemen."

Eend opgevangen bij Bonte Piet

De eend is zaterdag door de dierenambulance naar de vogel en dierenopvang Bonte Piet in Midwoud gebracht. "Naar omstandigheden maakt de eend het goed", vertelt Marije de Heer, beheerder van de opvang.

"We zijn natuurlijk wel geschrokken van dit verhaal", zegt De Heer tegen NH Nieuws. "Het is heel sneu, maar we zijn er natuurlijk niet bijgeweest. Dus dit is iets wat we overlaten aan de dierenpolitie."

De eend is vanmiddag naar de dierenarts gebracht die zal onderzoeken of de eend geopereerd moet worden.