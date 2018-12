Kinderen gebruiken eend als voetbal bij sportclub in Hoorn

HOORN - Een groep kinderen heeft vanochtend niet met een bal, maar met een levende eend gevoetbald bij de Hoornse club Always Forward. De dierenambulance heeft het arme beestje snel weg gehaald.

Volgens de dierenambulance was de mishandeling "ontzettend sneu en te bizar voor woorden." Door een oude breuk in de vleugel was ze niet in staat weg te vliegen voor haar belagers.

Lees ook: Brute dierenmoord bij kinderboerderij: jongeren 'voetballen' met gestolen kip

De eend is intussen ondergebracht bij Stichting Vogel- en Dierenopvang de Bonte Piet. Daar wordt ze de komende dagen goed in de gaten gehouden.