Brute dierenmoord bij kinderboerderij: jongeren 'voetballen' met gestolen kip

NAARDEN - Een groepje tieners heeft een kip van kinderboerderij De Pluimgraaf in Naarden gedood door er mee te voetballen. De vrijwilligers zijn van slag door de heftige mishandeling. "Ik werk hier nu acht jaar, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

De jeugdige daders (16 à 17 jaar) braken op zaterdagavond 29 september in en namen - zonder dat het werd opgemerkt - een kip mee. Op een veldje verderop werd het dier vervolgens in een zak gestopt en als voetbal gebruikt.

'Niet overleefd'

"Daar hebben we de kip gevonden", vertelt bestuurder Chantal van de kinderboerderij. "En die mishandeling heeft ze niet overleefd. We hebben meteen aangifte gedaan bij de politie en die zijn met een onderzoek gestart."

Het personeel kan er met het hoofd niet bij, zo merkt Chantal. "We hebben het een tijdje geprobeerd stil te houden om de agenten hun werk te laten doen, maar nu iedereen het weet is het ongeloof wel groot. Je kan je gewoon niet voorstellen dat iemand zoiets doet."

Verdere stappen

In Bussum gaat rond dat vooral scholieren van een nabijgelegen middelbare school verantwoordelijk zijn voor de brute moord, maar de kinderboerderij wil nog niet met een beschuldigende vinger gaan wijzen. "Ik wil niet één dader aanwijzen", aldus Chantal. "Ik wil dat ze allemaal bekend zijn, pas dan gaan we ook verdere stappen ondernemen."

Een aantal ouders zouden al hebben geopperd om de tieners vrijwilligerswerk op de kinderboerderij te laten doen, maar daar loopt het personeel nog niet warm voor. "Dit gaat verder dan gewoon groepsdruk. Dat is stiekem roken of drinken, dit is gewoon moedwillig een dier vermoorden. We zijn echt verbijsterd."