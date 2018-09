VIDEO: Dierenbeul propt eend hardhandig in put in Volendam

VOLENDAM - Schokkende beelden vannacht in Volendam. Een onbekende man heeft vannacht in de C.J. Conijnstraat een eend in een put gestopt. Een toevallige passant vond het arme beestje vanochtend en wist hem na vier uur uit zijn benarde situatie te bevrijden. "Ik schrok me kapot."

De Volendamse vrouw liep vanochtend rond 09.00 uur nietsvermoedend over straat, toen ze ineens wat veren uit een put zag komen. "Ik dacht eerst dat een kat een vogel te grazen had genomen, maar toen ik dichterbij kwam, zag ik gewoon een eend zitten", vertelt ze tegen NH Nieuws.

'Ze misten er al één'

De vrouw deed de put open en de eend bleek nog te leven. Hij liep terug naar het water, maar was wel gewond geraakt en zat onder het bloed. "De eend is onderdeel van een groepje eenden hier in de buurt. Buurtbewoners verzorgen de beesten met enige regelmaat en er bleek er vanochtend al eentje te missen", zegt de verontwaardigde vrouw. "Die zat dus in de put."

De Volendamse bedacht zich geen moment en vroeg aan een winkelier in de straat de camerabeelden op. En die waren schokkend. "Ik schrok me kapot toen ik de man met het beestje in zijn handen zag lopen", legt ze uit.

Schokkende beelden

In de video is te zien dat een man de eend bij zijn nek beetpakt, de put open doet en het diertje er vervolgens in smijt. Tot overmaat van ramp druk uit de put nog ruw dicht door er een harde trap op te geven. "Wat een idioot", zegt de vrouw woedend. "Ik hoop dat ze hem pakken."

Met de eend gaat het naar omstandigheden goed. Morgen komt de dierenambulance een kijkje nemen om in te schatten wat de verwondingen van het diertje zijn.