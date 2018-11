Gemeenten en politie waarschuwen na aanrijdingen en steekpartij: ga in groepjes hardlopen

BERGEN - De gemeenten Bergen, Heiloo en Castricum raden inwoners aan om in groepjes hard te lopen en liever niet alleen. Het bericht verschijnt na een reeks incidenten afgelopen tijd. Er werd onder meer een hardloopster in Egmond aan den Hoef uit het niets aangereden en in haar hartstreek gestoken.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat dit soort waarschuwingen in de donkere wintermaanden altijd gedaan kunnen worden, maar dat er door de incidenten van afgelopen tijd weer reden is om het bericht nog eens te benadrukken.

Op 22 november werd een 18-jarige vrouw door een auto aangereden op de Zanddijk in Castricum. Even later werd op dezelfde dijk een 52-jarige hardloopster door waarschijnlijk dezelfde auto geraakt.

Maandag werd de hardloopster in Egmond aan den Hoef aangereden. Ze werd ook in haar borst gestoken.

Verband

De politie weet niet of de bestuurder in Castricum dezelfde is als de bestuurder in Egmond aan den Hoef, maar er wordt wel gekeken of er een verband is. Getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Burgemeester Hetty Hafkamp van Bergen noemt de incidenten zorgelijk. "Dit kan niet. Iedereen heeft het recht om veilig over straat te gaan."

De gemeenten benadrukken dat het niet alleen nu, maar sowieso altijd verstandiger is om in groepjes hard te lopen, zodat "je goed zichtbaar bent en op verlichte paden blijft".