Mogelijk zelfde dader bij aanrijdingen Castricum en steekpartij Egmond aan den Hoef

EGMOND AAN DEN HOEF - De politie sluit niet uit dat de bestuurder van twee aanrijdingen in Castricum, vorige week donderdag, ook de dader is van de steekpartij van maandagavond in Egmond. Daarbij werd een 18-jarige vrouw uit Egmond-Binnen na een aanrijding in haar borst gestoken.

Eerder zei de politie al een dergelijk verband te onderzoeken. Inmiddels heeft de recherche de twee aanrijdingen in Castricum ook daadwerkelijk meegenomen in het onderzoek naar de steekpartij in Egmond aan den Hoef.

Drie vrouwen slachtoffer

Het eerste slachtoffer, een 18-jarige vrouw uit Limmen, fietste vorige week donderdag rond 17.45 uur over de Zanddijk in Castricum toen ze door een auto werd aangereden. Ze hield een klaplong over aan de aanrijding. Enkele minuten later werd op dezelfde dijk een 52-jarige hardloopster aangetreden door 'meer dan vermoedelijk dezelfde auto'. Dit slachtoffer raakte gewond aan haar arm.

Omdat de zaken veel op elkaar lijken, denkt de politie dat er een verband is met de aanrijding en steekpartij van maandagavond. Een 18-jarige vrouw uit Egmond-Binnen werd tijdens een rondje hardlopen op de Rinnegommerlaan aangereden door een donkerkleurige auto, waarna ze in haar borst werd gestoken. Aanvankelijk had ze niet eens door dat ze gewond was, en rende ze door. Uiteindelijk zakte ze op de Herenweg alsnog in elkaar, en werd ze met spoed op de intensive care werd opgenomen.

De jonge vrouw is inmiddels stabiel en verhuisd naar een reguliere afdeling, maar ligt nog zeker tot het einde van het weekend in het ziekenhuis.

Geen tips

Hoewel de politie de drie zaken nu in samenhang onderzoekt, benadrukt de politie dat nog niet vaststaat dat de automobilist in Castricum dezelfde is als de bestuurder van de donkerkleurige auto die de 18-jarige vrouw neerstak.

Het eerste slachtoffer, de 18-jarige fietsster, verklaarde dat de automobilist na de aanrijding richting de Westerweg reed. De 52-jarige hardloopster zag de auto na de aanrijding richting Heiloo rijden.

Tot teleurstelling van de recherche zijn er nog geen tips binnen. Getuigen van een van de aanrijdingen wordt gevraagd zich te melden. Of camerabeelden voor opheldering kunnen zorgen, is nog niet bekend. Een politiewoordvoerder wil alleen kwijt dat de beschikbaarheid van camerabeelden 'in onderzoek' is.

Camera's in de omgeving

Uit een inventarisatie van NH Nieuws blijkt dat er in ieder geval twee camera's zijn die mogelijk hebben vastgelegd wat er maandagavond in Egmond-Binnen is gebeurd. Zo zijn er aan twee lantaarnpalen aan de Herenweg, waar het slachtoffer werd aangereden en neergestoken, twee camera's bevestigd en heeft ook het StayOkay-hostel aan de Herenweg, ter hoogte waarvan het slachtoffer ineenzakte, een beveiligingscamera.