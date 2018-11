Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie onderzoekt eerder ongeluk na neersteken 18-jarige hardloopster Foto: Shutterstock / Google Maps

EGMOND AAN DEN HOEF - De politie onderzoekt of er een verband is tussen het neersteken van een 18-jarige hardloopster in Egmond aan den Hoef (gisteravond) en de aanrijding van een hardloopster en fietser (donderdagmiddag) in Castricum.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een gebruikelijke procedure, waarbij er wordt gekeken naar eerdere 'verdachte' incidenten in de omgeving. Er is op dit moment nog geen aanleiding om te denken dat beide gebeurtenissen ook daadwerkelijk iets met elkaar te maken hebben, benadrukt de woordvoerder. Uit het niets

Gisteravond werd een jonge vrouw uit het niets tijdens het hardlopen afgesneden door een donkerkleurige auto en in haar borst gestoken. De vrouw zakte iets verderop in elkaar. Ze is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Lees ook: Moeder neergestoken hardloopster (18): "Mes had niet veel dieper moeten gaan" Bij het ongeluk op donderdagmiddag werden er een fietser en een hardloper aangereden op de Zanddijk tussen Heiloo en Castricum. De dader, een bestuurder van een grijze SUV, reed na het ongeluk door. Beide slachtoffers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003