Moeder neergestoken hardloopster (18): "Mes had niet veel dieper moeten gaan"

EGMOND AAN DEN HOEF - Een jonge hardloopster (18) werd gisteravond zonder aanleiding neergestoken aan de Rinnegommerlaan in Egmond aan den Hoef. Ze werd in haar long geraakt en ligt nog zeker twee dagen op de intensive care. Moeder Jolanda is totaal in shock. "De dader moet gepakt worden."

Ze vertelt aan NH Nieuws dat haar dochter aan het hardlopen was, toen ze werd klemgereden door een auto. "Het raampje ging open en zonder enige aanleiding stak de bestuurder haar en ging hij er weer vandoor. Mijn dochter wist meteen: dit is niet goed. Ze kreeg geen lucht meer en had maar één doel: naar huis komen."

Het slachtoffer bevond zich op dat moment op een afgelegen weg, en moest nog zeker 200 meter afleggen voordat ze 'in de bewoonde wereld' terechtkwam. Daar stortte ze op de Herenweg in elkaar. Volgens de politie is ze door een omstander geholpen:

Het jonge slachtoffer is nu stabiel. "Ze ligt op de intensive care en daar moet ze ook nog wel even blijven", aldus Jolanda. "Het mes heeft haar in haar long geraakt. Het had niet vijf centimeter dieper moeten gaan, want dan was het heel anders afgelopen."

Doodsbang

Jolanda heeft de afgelopen nacht bij haar geslapen, omdat haar dochter doodsbang is. "Ik heb zelf ook amper een oog dichtgedaan. Het is echt vreselijk wat er is gebeurd."

Wie het leed heeft aangericht, is nog niet bekend. "Ik moet weten wie dit op z'n geweten heeft, want hij moet echt gepakt worden."