Onderzoeksraad voor Veiligheid opent mogelijk onderzoek naar brugongeluk Zaandam

ZAANDAM - De Onderzoeksraad voor Veiligheid opent mogelijk een onderzoek naar het ongeluk op de Prins Bernhardbrug in Zaandam van gisteravond. Bij het ongeluk raakten twee wandelaars, een 77-jarige man en zijn 78-jarige vrouw, zwaargewond.

Dat schrijft het Noordhollands Dagblad. Volgens de krant legde de onderzoeksraad onmiddelijk de link met het ongeluk op de Den Uylbrug in Zaandam in 2015. Hierbij kwam een 57-jarige vrouw om het leven toen de brug plotseling open ging. Beide bruggen worden op afstand bediend en met camera's in de gaten gehouden.

Bij het ongeluk van gisteravond kwamen de man en vrouw door een nog onbekende reden op de reling van de brug terecht. De vrouw viel vervolgens op het fietspad, de man in het water. Getuigen meldden direct na het ongeluk dat de brug plotseling open ging, al is dat nog niet door de politie of de gemeente bevestigd.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid neemt binnen twee weken een besluit of er ook daadwerkelijk een onderzoek wordt geopend naar de veiligheid op de Zaanse bruggen.