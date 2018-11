Buurman Prins Bernhardbrug: "Bang om over de brug heen te gaan"

ZAANDAM - "Ik zag dat ze iemand uit het water haalden", zegt Patrick van Bakkum aangeslagen. Hij woont op nog geen honderd meter van de Prins Bernhardbrug waar vanavond een 77-jarige man en 78-jarige vrouw zwaargewond raakten.

Toen hij rond kwart over zeven tientallen blauwe sirenes voorbij zag racen, wist Van Bakkum dat er iets goed mis was. Hij snelde naar de brug. "Ik zag net dat ze een man uit het water haalden en stabiliseerden."

Één man bleek in het water te zijn gevallen en een vrouw lag op het wegdek. De situatie van de twee slachtoffers is zorgwekkend.

Geruchten

Er gaan geruchten dat de brug vanzelf open zou zijn gegaan. Van Bakkum moet denken aan het brugongeluk in 2015, waarbij een Zaandamse vrouw om het leven kwam. Hij vertelt: "Als de brug echt zomaar openging, is dat echt schokkend en erg beangstigend. Als je er zelf overheen moet, maar zeker ook als ouder. Mijn kinderen gaan hier ook met de fiets of scooter overheen."

De politie onderzoekt momenteel wat er precies is gebeurd.