Slachtoffers brugongeluk Zaandam waren voetgangers: oorzaak nog onduidelijk

De man belandde in het water. Hij werd er door omstanders uitgehaald en is ter plekke gereanimeerd. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn vrouw viel op het fietspad en raakte behoorlijk gewond. Zij was nog wel aanspreekbaar.

Lees ook: Slachtoffers brugongeluk zijn 78-jarige vrouw en 77-jarige man uit Zaandam

Er is nog weinig bekend over wat er precies misging. Volgens ooggetuigen zou de brug plotseling open zijn gegaan, maar dat kan nog niet worden bevestigd. Een woordvoerder laat weten dat de politie het ongeluk in onderzoek heeft.

Brugwachter op afstand

De brug wordt, net als de dertien andere bruggen in Zaandam, op afstand bestuurd door een brugwachter. Volgens sommige Zaandammers is dat beangstigend. "We weten natuurlijk nog niet wat er precies is gebeurd, maar ik vind het eng dat we niet in controle zijn", vertelde omwoner Patrick van Bakkum gisteravond aan NH Nieuws. "Iedereen kan zien dat er wat aan de hand is, maar daar kan je op dat moment niks aan doen. Er is geen noodstop of zo en de brugwachter is niet in de buurt."

Lees ook: Buurman Prins Bernhardbrug: "Bang om over de brug heen te gaan"

Zijn mening wordt gedeeld door anderen, zo blijkt uit de reacties. "Per direct de brugwachter bij de brug en niet op afstand", zo schrijf iemand. "Computers zijn niet feilloos, schrijft een ander."