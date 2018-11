Deel dit artikel:













Zoon die moeder verloor bij Zaans brug-ongeluk schrikt van nieuw drama Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - Een echtpaar van in de zeventig raakte gisteravond ernstig gewond toen de Prins Bernhardbrug waar zij op liepen openging. Wesley Fontijn verloor in 2015 zijn moeder bij een vergelijkbare gebeurtenis, ook op een brug in Zaandam. "Dit had nooit meer mogen gebeuren", vertelt hij tegen NH Nieuws.

Geschreven door Rachel Morssink

Het is een moeilijke dag voor Wesley Fontijn. "Alle wonden worden weer opengetrokken. Ik beleef het weer helemaal opnieuw, alsof het gisteren gebeurd is." Moeder overleden

Wesley verloor zijn moeder in 2015, toen de brug waarover zij fietste plotseling openging. "Ze stond op de brug toen een brugwachter op afstand de knop indrukte om de brug te openen." Zijn moeder viel naar beneden en overleed. Tekst gaat door onder deze video

De oorzaak van het ongeluk van gisteren is nog onbekend, maar voor Wesley is de essentie hetzelfde. "Feit is dat de brug open ging terwijl er mensen op stonden", stelt hij.



Onbemande brug

In totaal zijn er veertien bruggen in Zaandam die op afstand bestuurd worden door twee brugwachters. Wesley is niet per definitie tegen onbemande bruggen. "Maar er zou een detectiesysteem moeten zijn in het wegdek, zodat de brug 'voelt' dat er mensen opstaan." Lees ook: Onderzoeksraad voor Veiligheid opent mogelijk onderzoek naar brugongeluk Zaandam Beide slachtoffers van het ongeluk van gisteren zijn aanspreekbaar, maar liggen nog in het ziekenhuis. Volgens Wesley moet er nu snel iets gebeuren. "Ik zei het drie jaar geleden al en ik zeg het nu weer: dit mag niet gebeuren!" 💬 Whatsapp ons!

