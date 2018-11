Meeste energiecoöperaties opgericht in Noord-Holland: "Goed voor volgende generaties"

NOORD-HOLLAND - Steeds meer burgers nemen het heft in eigen hand om gebruik te kunnen maken van groene energie. Het aantal lokale energiecoöperaties dat duurzame energie opwekt, is dit jaar dan ook sterk gegroeid. De meesten daarvan, vijftien maar liefst, zijn te vinden in Noord-Holland.

De initiatieven waarbij inwoners van wijken, dorpen of steden de handen ineen slaan, hebben als doel om bijvoorbeeld groene energie af te nemen, van het aardgas af te stappen of zonnepanelen te installeren. Een van die coöperaties is het in 2012 opgerichte Energiek Velsen. "Wij willen zelf graag wat bijdragen aan een duurzamere wereld, vooral met het oog op toekomstige generaties", vertelt bestuurslid Joost Kok.

Concreet iets doen

Hij stapte samen met een andere inwoner vijf jaar geleden naar de gemeente, om zijn hulp als ondernemer aan te bieden in het bereiken van de energieneutralere doelstelling. "Ik merkte toen dat daar nog niet heel enthousiast op gereageerd werd, dus besloten we om zelf aan de slag te gaan en als burgers een coöperatie op te richten. We wilden gewoon concreet iets doen."

En zo geschiedde. Inmiddels hebben 120 woningen in de gemeente Velsen zonnepanelen op het dak en nog eens 120 huishoudens hebben spouwmuren geplaatst. De coöperatie heeft nu zo'n 200 leden, maar dat "worden er nog veel meer". "Er komt weer een groot project aan, waarna we verwachten dat ons ledenaantal verdubbelt", aldus Kok.

Aan het denken gezet

Het bestuurslid merkt dat mensen zich er steeds meer van bewust van zijn dat ze groene energie kunnen opwekken. "Er is tegenwoordig ook veel meer aandacht voor. Mensen zijn door zaken als het Klimaatakkoord en aardgasvrije woningen aan het denken gezet: 'wat kan ik er nou aan doen'? En dat is alleen maar mooi."

Energiek Velsen staat niet alleen, want naast deze coöperatie zijn er nog 77 anderen. Hiermee is de provincie de koploper van Nederland, gevolgd door Gelderland en Zuid-Holland. Vooral op 'zongebied' gaat het goed. Zowel in Noord-Holland als in Gelderland zijn er dit jaar 35 collectieve zonprojecten gerealiseerd en wordt daar ook het meeste zonvermogen opgewekt.

Op windgebied loopt de provincie wat achter, maar de komende jaren wordt daar flink in geïnvesteerd, zo blijkt uit onderzoek van Stichting HIER Opgewekt. Zo zijn er plannen voor drie windturbines op het bedrijfsterrein van Tata Steel, is in mei 2018 gestart met de bouw van Windpark Westfrisia en wordt er begin volgend jaar een nieuwe windmolen in Andijk in bedrijf genomen.