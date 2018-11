Nieuw zonnepark Andijk moet ook biodiversiteit boost geven

ANDIJK - Met 15 megawatt levert het vandaag geopende Zonnepark Andijk voldoende duurzame energie om 4.622 huishoudens het jaar rond van stroom te voorzien. Toch moet het park - met duizenden hoogwaardige zonnepanelen op een oppervlak van zo'n 23 voetbalvelden - op termijn ook de natuur een handje gaan helpen.

Om te benadrukken dat bij de ontwikkeling van het park rekening is gehouden met het landschap, opende wethouder Nederpelt van Medemblik het park door een schop in de grond te steken. Daarmee maakte hij een begin met de bomenhaag, die het volledige park zal omringen en zo'n drie meter hoog zal worden.

"Vanaf de eerste ontwerpen van het zonnepark hebben we landschapselementen rondom het zonnepark aangebracht", zegt Diederik Apotheker van ontwikkelaar Chint Solar. "Zodat het in de omgeving past." De bomenhaag die de komende jaren rond het park zal groeien, onttrekt op termijn niet alleen de glinsterende panelen aan het oog, maar versterkt - door de aantrekkingskracht op bijen en andere insecten - naar verwachting ook de biodiversiteit in het gebied.

Boomgaard

Door het zonnepark de uitstraling van een boomgaard te geven, blijft de invloed op de beleving van het landschap beperkt, zo redeneert Chint Solar. Bovendien wil het bedrijf het zonnepark ook gebruiken om onder meer met universiteiten onderzoek te doen naar biodiversiteit en bodemgebruik, om die kennis vervolgens in te zetten bij de ontwikkelingen van andere zonneparken in Europa.

De Medemblikse wethouder Nederpelt noemt het zonnepark een 'mooi voorbeeld van de zichtbare energietransitie'. Omdat duurzame energie vaak bovengronds wordt gewonnen, zorgen projecten als Zonnepark Andijk voor een groter besef van de noodzaak energie uit fossiele brandstoffen in te ruilen voor energie uit duurzame bronnen, aldus de wethouder.

Bekijk in de video hieronder voor een impressie en een timelapse van de bouw van Zonnepark Andijk.