De Kameleon in Zwanenburg eerste aardgasvrije school van Metropool

ZWANENBURG - Basisschool De Kameleon in Zwanenburg krijgt 350.000 euro om het schoolgebouw duurzaam te verbouwen. Aardgas wordt ingeruild voor schone energie waardoor de school als één van de eerste basisscholen van Nederland, klimaatvriendelijk wordt.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse zaken kwam zelf naar Zwanenburg om het goede nieuws te vertellen. De minister trekt miljoenen uit om scholen van het gas af te krijgen en te verduurzamen. Elf scholen, waaronder De Kameleon, behoren tot de voorhoede, die in de praktijk kunnen kijken hoe ook schoolgebouwen klimaatvriendelijk gemaakt kunnen worden.

Het innovatieprogramma waarvoor Ollongren het startschot geeft, moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en tegelijkertijd het klimaat in de scholen zelf verbeteren. Want op veel scholen blijken de temperatuurbeheersing en de ventilatie een knelpunt.

Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer is blij met het extra geld voor de basisschool en hoopt dat het niet bij deze ene school blijft. "De Kameleon is een proeftuin en de opgedane kennis wordt gebruikt om andere scholen in de regio te verbeteren", aldus wethouder John Nederstigt, wethouder Duurzame Ontwikkeling en Onderwijs.

92 basisscholen uit 72 gemeenten hebben zich aangemeld voor het ondersteuningsprogramma. Bij het selecteren van de scholen die mee mogen doen aan de pilot, stond kwaliteit voorop. Daarnaast is gekeken naar de verdeling over bouwperioden, de geografische spreiding en naar variatie in aanpak.