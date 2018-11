Longarts waarschuwt voor chronische blootstelling aan zware metalen bij grafietregens

WIJK AAN ZEE - Niet alleen de dorpsraad van Wijk aan Zee, maar ook longarts Hans in 't Veen pleit voor meer onderzoek naar de grafietregens en de schadelijkheid daarvan.

Gisteren maakte de dorpsraad bekend dat zij zelf een veegmonster hadden laten onderzoeken. Uit de analyse bleek dat er verschillende hoge gehaltes van zware metalen, waarvan bekend is dat ze giftig kunnen zijn, in het monster zaten. Zo bleek dat er onder andere vanadium, zink, lood en chroom in.

Resultaten veegmonster

Uit het onderzoek van de dorpsraad kwam naar voren dat de samenstelling van het monster, dat voor 100 procent uit droge stof bestaat, de volgende zware metalen bevatte (weergegeven in mg/kg droge stof):

- Vanadium - 940

- Zink - 450

- Chroom - 310

- Lood - 66

- Barium - 75

- Koper - 44

- Nikkel - 23

- Kobalt - 20

- Tin - 8,3

- Arseen - 4,5

- Cadmium - 1,1

Woordvoerder van de dorpsraad Linda Valent vertelde gisteren al aan NH Nieuws dat zij vond dat dit onderzoek vooral een aansporing voor de autoriteiten moet zijn voor vervolgonderzoek: "Wij realiseren ons dat één monster niet voldoende is, daarom zouden wij graag de GGD en het RIVM oproepen om verder onderzoek te doen en zeker nog twintig à dertig monsters te nemen."

Ernstige gezondheidsproblemen

Hans in 't Veen, werkzaam als longarts in een Rotterdams ziekenhuis, onderstreept de wens voor meer onderzoek. Hoewel hij aan de hand van deze resultaten niet kan zeggen of de gezondheid van de Wijk aan Zeeërs in gevaar is, stemt de aanwezigheid van zware metalen in de neerslag hem ongerust: "Chronische blootstelling aan zware metalen zoals lood kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen."

In 't Veen pleitte al eerder voor meer onderzoek: