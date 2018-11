Bedreigde burgemeester Wienen sluit twee woningen vanwege drugs

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen van Haarlem heeft deze week twee woningen gesloten op grond van de Opiumwet.

In de Waddenstraat is gisteren bij doorzoeking van politie een 'aanzienlijke hoeveelheid harddrugs', een vuurwapen en munitie gevonden. Wienen besloot daarop de woning per direct te sluiten voor onbepaalde tijd.

Hennepkwekerij

Eerder deze week werd een woning aan de Laan van Parijs voor een periode van zes maanden gesloten. Hier werd een hennepkwekerij met 296 hennepplanten en 7900 gram henneptoppen aangetroffen.

Wienen doet al lange tijd zijn werk terwijl hij zwaar beveiligd wordt. Het openbaar ministerie zegt niet uit welke criminele hoek de dreiging komt, maar wel dat deze zo ernstig is dat de burgemeester zwaarbeveiligde agenten 24 uur per dag bij zich heeft. Hij woont ook niet thuis, maar zit ondergedoken.

De Grote Markt liep vol als steunbetuiging aan de burgervader en met de oproep dat 'niemand aan onze burgemeester komt'. Hij kreeg ook steun van buurburgemeester Onno Hoes.

