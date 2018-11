Onno Hoes: niet wijken voor bedreigingen burgemeesters

HOOFDDORP - Burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer zal niet wijken voor bedreigingen zoals zijn Haarlemse collega Jos Wienen nu meemaakt. Ook andere collega's zijn juist nog meer gemotiveerd om burgemeester te blijven, zegt Hoes in een uitgebreid interview met NH Nieuws. "Als je daarom niet meer in dit vak stapt, ben je geen knip voor de neus waard."

Onno Hoes is nu bijna een jaar waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. Volgende week woensdag zijn er verkiezingen in de gemeente, omdat de stad per 1 januari fuseert met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Hoes volgde Theo Weterings op die burgemeester werd van Tilburg. Als de nieuwe Haarlemmermeerse raad is geïnstalleerd, wordt er gestart met het werven van een vaste burgemeester.

Lees ook: Haarlemse burgemeester kan Sint niet begroeten door zware bewaking

Of Hoes gaat solliciteren voor de vaste functie van burgemeester van Haarlemmermeer laat hij niet afhangen van eventuele bedreigingen, zegt hij tegen NH Nieuws.

"Jos Wienen staat tegen wil en dank nu symbool voor wat er gebeurt met burgemeesters vandaag de dag", aldus Hoes. "Burgemeesters zijn steeds meer in het veiligheidsdomein getrokken de laatste jaren, wat vroeger alleen van de politie en het Openbaar Ministerie was."

Schiphol

Ook staan we met Hoes stil bij de groei van luchthaven Schiphol en de geplande woningbouw eromheen. Burgemeester Hoes denkt dat er nog steeds veel draagvlak in zijn gemeente is voor Schiphol. "Als Schiphol er niet was geweest, was Haarlemmermeer nooit zo'n grote, welvarende gemeente geweest."

De verwachte opkomst voor de verkiezingen in Haarlemmermeer is met 35 procent erg laag. Hoes hoopt door dit interview meer kiezers te bereiken.