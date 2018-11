Tbs moordenaar Nadine Beemsterboer met jaar verlengd: 'Nu toeleven naar nieuwe rechtszaak'

HOORN - De tbs van Gerold O., ex-vriend en moordenaar van Nadine Beemsterboer, is met een jaar verlengd. Dat hebben de ouders van de in 2006 vermoorde vrouw, die lang vreesden dat O. zijn vrijheid zou terugkrijgen, vandaag van de rechtbank gehoord.

Eerder werd de uitspraak nog met twee weken uitgesteld, maar vandaag oordeelde de rechter dat de terbeschikkingstelling van O. nog minimaal een jaar wordt voortgezet.

Hoewel zijn persoonlijkheidsproblematiek volgens experts 'milder' is geworden, hij 'zeer gemotiveerd is om therapieën te volgen' en 'zijn zelfbeeld is versterkt', sluiten diezelfde experts het risico op nieuwe geweldsuitbarstingen niet uit.

Intieme relatie

Het risico dat hij overgaat tot gewelddadig gedrag is momenteel laag, maar zal toenemen als O. een intieme relatie zou krijgen en daarin investeert, zo voorspellen ze. Al met al voldoende reden voor de rechter om hem een jaar langer onder behandeling te houden.

De ouders van Nadine zagen al geruime tijd op tegen de zitting omdat zij vreesden dat de moordenaar van hun dochter vrij zou komen. "Al snel na de vorige verlenging mocht hij met onbegeleid verlof. Dat was voor ons een teken dat hij zich goed gedroeg en zijn tbs dus mogelijk niet verlengd zou worden", laten Wanda en Jacques weten.

Nadines moeder Wanda werd letterlijk ziek van het idee dat ze hem op straat kon tegenkomen: "Ik slaap slechter, voel onrust in mijn lichaam en probeer de kalmte te bewaren." Voor nu voelt de verlenging van de tbs als een opluchting, al beseffen Wanda en Jacques dat de kans dat hij daadwerkelijk een keer terugkeert in de maatschappij reëel is.

"Het is het lot van nabestaanden van geweldsslachtoffers dat je te maken houdt met degene die je kind om het leven heeft gebracht. Daar blijft je op een of andere manier mee verbonden, dat is ons lot."

Ex-marinier

Gerold O. vermoordde zijn ex-vriendin Nadine in december 2006 met 36 messteken. De ex-marinier lokte haar naar zijn huis in Amsterdam waar hij haar om het leven bracht. Na haar gedood te hebben, haalde hij geld van haar rekening, ging naar de Wallen en gaf zichzelf vervolgens aan. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde de toen 35-jarige Gerold O. tot twaalf jaar gevangenisstraf en tbs.