Ouders Nadine Beemsterboer blijven in spanning: nog geen besluit over Gerold O.

HOORN - Er is vandaag geen uitspraak gedaan over een mogelijke vrijlating van Gerold O., de man die Nadine Beemsterboer uit Hoorn in 2006 met messteken om het leven bracht. Dat liet de rechter vanmiddag weten.

Tijdens de zitting zou bekend worden of de tbs met dwangverpleging van Gerold O. beëindigd of verlengd zou worden, maar het besluit werd met twee weken uitgesteld. "Er viel geen chocola van te maken", laat Jacques Beemsterboer, de vader van Nadine, in een eerste reactie weten aan NH Nieuws. Volgens hem viel de aankondiging van uitstel dan ook te verwachten:

Moord

De rechter in Amsterdam veroordeelde de 35-jarige Gerold O. eerder tot twaalf jaar gevangenisstraf en tbs. In december 2006 vermoordde hij zijn destijds 20-jarige ex-vriendin Nadine. De ex-marinier lokte haar naar zijn huis in Amsterdam waar hij haar om het leven bracht. Na haar gedood te hebben, haalde hij geld van haar rekening, ging naar de Wallen en gaf zichzelf vervolgens aan.

De familie heeft met veel spanning naar de zitting toegeleefd, omdat de verwachting was dat de moordenaar van hun dochter vrij zou komen. "Bij de verlening van O.'s tbs, twee jaar geleden, mocht hij al in hetzelfde jaar op verlof. Als hij zich zou misdragen, zouden wij dat horen. Maar het bleef stil", aldus Jacques, die eerder al in gesprek ging met de moordenaar van zijn dochter.

'Behoefte om te praten'

Jacques heeft in het verleden meerdere malen gesprekken met Gerold O. gevoerd. De laatste jaren was het contact verbroken, maar daar kwam aan het einde van de zitting verandering in. "Ik heb hem zelfs twee keer de hand geschud. Dat heb ik bewust gedaan", vertelt hij. Jacques geeft aan al eerder van plan te zijn geweest om weer contact met hem te zoeken. "Ik denk toch dat ik behoefte heb om met hem te praten over hoe hij Nadine heeft gekend."

Over twee weken gaat de rechter zich definitief uitspreken over het lot van Gerold O.