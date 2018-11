Moordenaar Nadine Beemsterboer komt mogelijk vrij: "Niet te bevatten"

HOORN - Aanstaande donderdag is een dag waar de ouders van de in 2006 vermoorde Nadine Beemsterboer als een blok tegenop zien. Gerold O., de man die hun dochter met 36 messteken om het leven bracht, krijgt dan te horen of hij weer op vrije voeten komt. "Ik probeer mijn kalmte te houden, maar bereid me voor op slecht nieuws."

"Ik slaap slechter, voel onrust in mijn lichaam en probeer de kalmte te bewaren", zegt Wanda Beemsterboer, de moeder van de vermoorde Nadine. Ze voelt aan alles in haar lijf dat er een belangrijke dag aan zit te komen. "We zullen hem weer zien en dat blijft moeilijk. We horen niet hele goede verhalen over de TBS-kliniek waar hij zit en we zijn bang dat zijn narcistische persoonlijkheid ervoor zal zorgen dat hij wellicht in herhaling valt. Ook had ik graag een nabestaandenverklaring willen geven, maar dat is door de rechtbank afgewezen", aldus Wanda.

Tweede kans

Toch is Wanda van mening dat iedereen een tweede kans moet krijgen in het leven. Maar in het geval van de moordenaar van haar dochter heeft ze haar twijfels: "Deze man heeft ons kind met 36 messteken vermoord. 36 messteken. Op zo'n tenger grietje. En dan weer op vrije voeten komen...", verzucht ze. "En als je bedenkt dat hij al eens eerder heeft vastgezeten. Hij heeft eens eerder een meisje met een bijltje op haar rug geslagen. Daar kan en wil ik me gewoon geen voorstelling bij maken."

Jacques Beemsterboer, de vader van Nadine, heeft met Gerold O. een paar keer een gesprek gehad. Hij heeft er een hard hoofd in dat O. nu genezen zou zijn. Bekijk hieronder wat hij eerder tegen NH Nieuws zei hierover:

'We hebben er buikpijn van'

In januari 2016 kreeg de familie al een brief op de mat waarin ze werd verteld dat Gerold O. op verlof mocht om de in de 'kliniek geleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen'. Het is een gebeurtenis met veel impact op de levens van Wanda en Jacques. Zelfs zoveel dat ze er lichamelijk last van hadden. Bekijk hieronder de reactie die Jacques Beemsterboer, de vader van Nadine, destijds hierover gaf.

Het jaar van verandering

2018, twaalf jaar na de verschrikkelijke moord, lijkt voor de ouders van Nadine dan ook het jaar van de verandering te zijn. Wanda en Jacques zijn verhuisd van Hoorn naar Gelderland en hebben het huis met alle herinneringen achter zich gelaten. "We hebben hier prachtige herinneringen aan Nadine, maar het is ook het huis waar ze opgebaard heeft gelegen en waar haar moordenaar drie jaar in en uit is gelopen", en dat blijkt na al die tijd nog steeds moeilijk te behappen. "Na bijna twaalf jaar vind ik dat nog steeds moeilijk om te beseffen: hij heeft hier gegeten, geslapen. We hebben altijd een onderbuikgevoel gehad over hem. Maar Nadine was op een leeftijd dat ze zelf haar keuzes mocht maken", aldus Wanda.

Ook is de Nadine OK Run na tien edities ten einde gekomen. "We wisten altijd dat het voor tien keer zou zijn, dat voelde goed. Alles komt nu inderdaad samen".

Jacques stichtte na haar dood de Nadine Foundation op, die zich inzet tegen zinloos geweld. Hij praat met veel slachtoffers, maar ook met daders. Het helpt hem om te gaan met de dood van zijn dochter. Hij gaat anders met de naderende zitting om volgens Wanda. "Hij gaat deze week nog naar gevangenissen om lezingen te geven, ik ben er een stuk emotioneler onder dan hij", vertelt Wanda.

Bekijk hieronder het eerbetoon dat eerder werd gemaakt ter nagedachtenis aan Nadine Beemsterboer: