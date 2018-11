VVD weer de grootste bij verkiezingen in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude gaan per 1 januari verder als Haarlemmermeer. Daarom waren er vandaag speciale herindelingsverkiezingen, en 118.380 mensen mochten hun stem uitbrengen. Dit is de uitslag!

De VVD is opnieuw de grootste in Haarlemmermeer. De partij krijgt en houdt zeven zetels en mag het initiatief nemen tot het vormen van een nieuwe coalitie.

Lijsttrekker Jurgen Nobel van de VVD is blij met de uitslag:

De lokale partij HAP krijgt ook zeven zetels, maar had net iets minder stemmen gekregen dan de VVD. In 2014 kreeg de partij zes zetels, dus kan de avond voor lijsttrekker Marjolein Steffens - van de Water niet meer stuk.

De HAP viert een feestje:

De uitslag van de 10 andere partijen is als volgt:

D66 8,8% (-4,8%) – 3 zetels (was 6)

CDA 12,0% (-0,5%) – 5 zetels (was 5)

Forza!Haarlemmermeer 11,3% (+0,3%) – 5 zetels (was 4)

PvdA 7,4% (-1,2%) – 3 zetels (was 4)

GroenLinks 9,6% (+1,7%) – 4 zetels (was 3)

ChristenUnie-SGP 4,9% (+0,4%) – 2 zetels (was 1)

EENHaarlemmermeer 3,7% (+0,4%) – 1 zetel (was 1)

Sociaal Rechts Haarlemmermeer 2,8% (+0,3%) – 1 zetel (was 1)

CDVP 1,9% (-0,4%) – 0 zetels (was 1)

GEZOND Haarlemmermeer 2,4% (+2,4%) – 1 zetel (was 0)

GEZOND

Nieuwkomer GEZOND Haarlemmermeer komt dus met een zetel in de Haarlemmeerse raad. Lijstrekker Kasper Sulmann zegt dat de inwoners van zijn gemeente het vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt. Dat vertrouwen wil hij terugwinnen.

Sulmann vindt ook dat er veel meer betaalbare woningen moeten komen:

De opkomst bij deze verkiezingen was 34,93%. De definitieve uitslag wordt vrijdag vastgesteld in een zitting van het Centraal Stembureau.