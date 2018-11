Scheidend burgemeester brengt stem uit in Spaarndam: "Loopt niet echt storm"

SPAARNDAM - Er wordt nog niet bepaald veel gestemd bij de herindelingsverkiezingen van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dat merken ze in het mobiele stembureau. Om 14.00 hadden slechts zeventien mensen in de dubbeldekkersbus - die al sinds 7.30 meerdere plekken heeft aangedaan - hun stem uitgebracht.

Scheidend burgemeester Pieter Heiliegers was een van hen. "Het loopt niet echt storm", erkent hij. "Bij de andere bekendere bureau's hopelijk wel." Volgens Heiliegers is het bij herindelingsverkiezingen meestal het geval dat de opkomst over het algemeen laag is.

Burgemeester Heiliegers bracht zijn stem uit in de bus in Spaarndam:



De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaan per 1 januari verder als Haarlemmermeer. Er kan in beide gemeentes nog tot 21.00 uur gestemd.

Voor Heiliegers is het de laatste keer dat hij in Spaarndam kon komen stemmen. Hij wordt burgemeester van Uithoorn, waar hij nu ook al waarnemend burgemeester is. In Haarlemmermeer neemt Onno Hoes al een jaar het burgemeesterschap waar. Naar verwachting wordt die periode na 1 januari verlengd, tot er gezocht kan worden naar een vaste burgervader of -moeder.