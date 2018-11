Zes vragen over de fusie van Haarlemmermeer met Haarlemmerliede en Spaarnwoude

HAARLEMMERMEER - Vanaf 2019 is er één nieuwe supergemeente met zo’n 150.000 inwoners en 31 kernen in een gebied van het Noordzeekanaal tot aan de Kagerplassen. Maar hoe zit dat nou precies? Wat betekent het voor de bewoners?

1. Waarom fuseren deze gemeenten?

Het is een lang traject geweest. Al een paar jaar geleden besloot Haarlemmerliede en Spaarnwoude dat ze niet langer zelfstandig wilde doorgaan. Als kleine gemeente met 5.500 inwoners is Haarlemmerliede en Spaarnwoude kwetsbaar. Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en tegelijkertijd krijgen gemeenten minder geld van het Rijk om de taken uit te voeren. 'Meeliften' met een grotere gemeente heeft daarom dus voordelen.



Er ontstaat nu een nieuwe bestuurskrachtige gemeente. Door deel uit te maken van de gemeente Haarlemmermeer kan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude efficiënter werken en burgers een betere dienstverlening bieden.



Voor de gemeente Haarlemmermeer is dit een kans om haar strategische positie te versterken. De twee gemeenten leken de beste match omdat ze al langer historisch, landschappelijk en bestuurlijk verbonden zijn en een vergelijkbaar karakter hebben.



2. Hoe gaan de nieuwe gemeentegrenzen er nou precies uitzien?

De nieuwe gemeente krijgt ruim 150.000 inwoners en heeft 31 kernen. 11 procent van het oppervlak is het gebied van de huidige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (21 km2).



Bekijk hier hoe de nieuwe gemeente er uit komt te zien:



3. Wat gebeurt er met de burgemeesters?

Aan beiden wordt ontslag verleend op 1 januari 2019. Onno Hoes is door de Commissaris van de Koning benoemd als waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer tot 1 januari 2019. Burgemeester Heiliegers is burgemeester in Haarlemmerliede en Spaarnwoude tot 1 januari 2019, maar werd dit voorjaar ook benoemd tot waarnemend burgemeester van Uithoorn.



Wie de nieuwe burgemeester van Haarlemmermeer wordt, is nog niet bekend. De nieuwe burgemeester wordt benoemd volgens de gangbare procedure. De eerste taak van de nieuwe raad is het maken van een profiel voor de nieuwe burgemeester. Of de burgers worden betrokken bij het maken van dit profiel, is nog onbekend.

4. Hoe ziet de nieuwe gemeenteraad er straks uit?

Daarvoor gaan inwoners van gemeente Haarlemmermeer en gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 21 november naar de stembus. De nieuwe gemeenteraad heeft hetzelfde aantal leden als de huidige gemeenteraad van Haarlemmermeer, dat zijn 39 raadsleden. Begin 2019 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De eerste taak van de nieuwe raad is het maken van een profiel voor de nieuwe burgemeester.

Er doen twaalf partijen mee, waarvan de helft lokaal. Kiezers die nog zweven kunnen terecht op KiesKompas of StemWijzer. Aan de hand van ongeveer dertig stellingen kunnen de inwoners nagaan welke thema’s spelen en wat de standpunten van de partijen over die thema’s zijn.



5. Wat gebeurt er met het (groene) beleid van gemeente Haarlemmerliede?

Burgemeester Heiliegers was er heel duidelijk over: de aanstaande partner van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude moest wel met een stevige bruidsschat aankomen. Zo wilde de gemeente een groen-garantie: Haarlemmerliede moet de groene buffer blijven van de Randstad. De nieuwe gemeente Haarlemmermeer zal dan ook investeren in 'de Groene Plus' en zet zich in te voorkomen dat het groene gebied verstedelijkt. Dit staat in het bestuurlijk convenant.

6. Wat gebeurt er met Spaarndam?

Het dorp Spaarndam ligt nu in twee gemeenten. Spaarndam-West, op de linkeroever van het Spaarne met 590 inwoners, hoort bij de gemeente Haarlem. Spaarndam-Oost, aan de rechteroever, heeft 2.550 inwoners en behoort bij de huidige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. In april 2018 besloot een meerderheid in de Tweede Kamer dat bij de fusie van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, ook meteen de twee delen van Spaarndam moeten fuseren. Beide delen van het dorp worden dan bij één gemeente onder gebracht.



Na de herindeling, dus na 1 januari 2019, wordt er onderzocht of Spaarndam bij Haarlem of bij Haarlemmermeer wordt gevoegd en óf dit inderdaad een duurzame oplossing zal zijn. Uiteraard wil Haarlemmermeer beide dorpen graag inlijven. Haarlem wil Spaarndam-West niet kwijt en heeft voorgesteld Oost erbij te nemen.