't Gooi verdeeld over besluit van Provincie om fusieplannen te stoppen

HILVERSUM - De Gooise gemeenten reageren verdeeld op het besluit van de provincie om de fusieplannen met enerzijds Wijdemeren en Hilversum en anderzijds Blaricum, Laren en Huizen te stoppen. Terwijl Laren 'zeer verheugd' is, is Hilversum juist teleurgesteld. "Vooral wanneer het gaat om de energie die inwoners, colleges en gemeenteraden in Gooi en Vechtstreek hebben gestopt om tot regionale herindelingen te komen", aldus wethouder Karin Walters.

Hilversum zou samengaan met de gemeente Wijdemeren. Begin deze week was er nog een eerste stap gezet door de Wijdemeerse financiële administratie te laten overnemen door Hilversum. Dat zou later worden uitgebreid.

Walters: "Voor onze inwoners blijft het ook nog langer onduidelijk. Wat dit voor de toekomst gaat betekenen, kunnen wij nog niet inschatten. Wij gaan eerst met andere gemeenten om de tafel om de impact van dit besluit van Provincie Noord-Holland te bepalen. Op basis daarvan bepalen wij opnieuw de stappen die nodig zijn om de regionale samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld wonen, bereikbaarheid, werkgelegenheid en zorg te versterken."

De gemeente Laren is daarentegen 'zeer verheugd' met het stoppen van de plannen, schrijft ze op Twitter. Ook de partij Larens Behoud zegt tegen NH Nieuws blij te zijn met het besluit om de fusies te stoppen. "Het is een historische dag voor Laren, want we behouden onze zelfstandigheid", aldus Leo Janssen van Larens Behoud:

Blaricum en Laren zouden, als het aan de provincie lag, fuseren met de gemeente Huizen. Dit lokte de afgelopen tijd veel discussie uit en de eerste twee - die al samenwerkten met Eemnes - maakten daarop bekend bij Utrecht te willen horen. De colleges van burgemeester en wethouders dienden vorige maand een officieel verzoek hiertoe in.

Raadslid Willem Pel van Hart van Blaricum kan zijn geluk evenmin niet op: "Blaricum blijft Blaricum was onze verkiezingsleus. Fantastisch dat het is gelukt. We zijn er heel happy mee, vooral voor de inwoners die hier natuurlijk in meerderheid voor hebben gestemd. We kunnen nu verder de BEL-combinatie versterken, want daar was veel onrust over. We zijn weer baas in eigen huis en kunnen nu ons dorp verder opbouwen en versterken":

Wie ook tevreden is met het stoppen van de fusieplannen is CDA Huizen. De partij noemt het in een persverklaring een 'mooie opsteker voor wethouder Bert Rebel, die de herindeling in zijn portefeuille heeft'. "Gelukkig is de kogel nu al door de kerk en is dit dossier buiten de verkiezingen van de provinciale staten gehouden", zegt fractievoorzitter Rutger Rebel van CDA Huizen. "De herindeling hing als een zwaard van Damocles boven de uitwerking van het coalitieprogramma. Deze is nu verdwenen en het college kan op volle kracht door."