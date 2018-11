Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Laren blij met stoppen Gooise fusies: "Historische dag voor ons" Foto: NH Nieuws

LAREN - De partij Larens Behoud zegt ongelooflijk blij te zijn met het besluit van de provincie om te stoppen met de herindelingsplannen in 't Gooi. "Het is een historische dag voor Laren, want we behouden onze zelfstandigheid", aldus Leo Janssen van Larens Behoud. Ook de gemeente Laren schrijft in een antwoord op Twitter 'zeer verheugd' te zijn.

De provincie maakte vandaag bekend dat de plannen voor een grootschalige fusie met enerzijds Wijdemeren en Hilversum en anderzijds Blaricum, Laren en Huizen zijn stilgelegd. Lees ook: Provincie stopt met herindelingsplannen van Gooise gemeenten In tegenstelling tot wat was verwacht, krijgt de provincie geen grotere rol bij de herindeling. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken medegedeeld aan de provincie. Zodoende trekt ze haar handen af van de fusies. De gemeente Laren zegt in een reactie op Twitter 'zeer verheugd' te zijn met dit besluit. Ook de partij Larens Behoud is er heel erg blij mee. "Minister Ollongren zegt eigenlijk dat aan de gemeenten moet worden gevraagd of ze willen samenvoegen, en zo ja, waarom", vertelt Leo Janssen van Larens Behoud, "maar we willen het niet en bovendien is er geen enkele aanleiding toe." Hij vervolgt: "We zijn als Laren qua bestuurskracht sterk genoeg in onze samenwerking met Blaricum en Eemnes. Daarom is dit een feestdag voor ons en we zijn de minister ontzettend dankbaar dat ze luistert naar de mensen." Janssen vindt dat ze dat moeten blijven doen. Bekijk zijn volledige reactie in de video hieronder: