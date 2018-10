Colleges Blaricum en Laren dienen officieel verzoek in: wij willen bij Utrecht

LAREN - De colleges van Blaricum en Laren hebben eerder deze week een officieel verzoek ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken om de provinciegrens te wijzigen en zo Utrechtse gemeenten te worden.

De brief met daarin het officiële verzoek is afgelopen dinsdag aan minister Kajsa Ollongren verstuurd. In de brief voeren de colleges zes argumenten aan voor de wijziging van de provinciegrens. Die argumenten komen uit de koker van de gemeenteraden van de gemeenten, benadrukken de bestuurders.

De Blaricumse en de Larense gemeenteraad lieten twee weken geleden in een persbericht te weten serieus werk te willen maken van de wens om Utrechts te worden. De raden vrezen dat de samenwerking met de derde BEL-gemeente Eemnes op het spel komt te staan als de door de provincie haar zin krijgt en Blaricum en Laren moeten fuseren met Huizen.

Noodklok

Blaricum, het Utrechtse Eemnes en Laren werken sinds tien jaar op bestuurlijk niveau intensief samen in de BEL-organisatie. Opheffing van dat samenwerkingsverband 'is een vreselijk vooruitzicht voor hen die daar nu werken of eventueel zouden willen solliciteren", luidden de gemeenteraden eind september de noodklok. "Dan kunnen medewerkers eventueel op straat komen te staan."

Als de grens wordt verlegd zijn ze ook af van 'dwingelandij van Haarlem', zo schreven de raden destijds. Ze doelen daarmee op de 'bestuurlijk herindelingsdrang' van de provincie, die Gooise gemeenten wil samenvoegen om zo uiteindelijk tot een Gooise gemeente te komen. Een eerste stap moet inkrimping naar drie gemeenten zijn, om vervolgens van 't Gooi één gemeente te maken.



Waarom niet fuseren met Huizen?

De colleges verwoorden het diplomatiek correcter, en laten Ollongren weten dat 'het voornemen van de provincie Noord-Holland slechts berust op de veronderstelling dat hierdoor (de fusie met Huizen, red) het bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek zal worden versterkt, maar niet om reden van onvoldoende bestuurskracht van de drie gemeenten, noch op hun financiële positie, noch onvoldoende dienstverlening'.