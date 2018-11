Vader vermoorde Milica breekt tijdens zitting: "Als je 25 jaar je mond houdt, ben je gewetenloos"

ZAANDAM - Het was een zeer emotionele dag voor de familie van de in 1992 vermoorde Milica van Doorn. Vandaag kregen de vader en twee zussen van Milica spreektijd tijdens de rechtszaak tegen verdachte Hüseyin A. "Als je 25 jaar lang je mond dichthoudt, ben je laf. Zoals er met Milica is omgegaan, is enorm pijnlijk", sprak de vader vol boosheid en ongeloof.

"Het is schokkend dat ze komen vertellen dat je kind is afgeslacht", blikte de vader vanmiddag terug op de afschuwelijke gebeurtenis van 26 jaar geleden. Milica werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 gedood in haar woonplaats Zaandam.

"We leefden in angst, want iedere man kon de moordenaar zijn", verklaarde een van de zussen van Milica vanmiddag. De andere zus vroeg de rechtbank om de verdachte 25 jaar cel op te leggen. "Precies de lengte die wij ook hebben moeten lijden."

Stuk vuil

Ze richtte zich direct tot de verdachte: "U bent voor mij de onbekende man die mijn leven stuk heeft gemaakt. Ik vind het walgelijk dat er mannen rondlopen zoals jij, die vrouwen gebruiken, als een stuk vuil weggooien en dan gewoon doorgaan met hun leven."

Naast de familie sprak ook de advocaat van de familie, Richard Korver, tijdens de zitting. Hij eist een maximale schadevergoeding van 25.000 euro voor de onkosten van de begrafenis en wil ook geld voor de immateriële schade. Cliënten hebben jarenlang over de schouder van de familie meegekeken en dat heeft de verwerking van het trauma voor de familie verstoord, legde Korver uit.

Leugenachtig

Korver wilde voor het einde van de zitting nog benadrukken dat de verdachte vandaag een leugenachtige verklaring heeft afgelegd over zijn seksuele contacten met Milica. Zij vertelde namelijk alles aan haar vriendinnen. In die gesprekken kwamen ook haar seksuele relaties aan bod en daar kwam de verdachte nooit in voor, aldus Korver.

Onschuldig

Hüseyin A., verdacht van het verkrachten en doden van de 19-jarige Milica, heeft vandaag aan het begin van zijn proces verklaard dat hij onschuldig is. Hij zegt dat hij destijds een seksuele relatie had met Van Doorn. Dat zou verklaren dat zijn sperma in het lichaam van de jonge vrouw is gevonden.

Emeritus-pastoor Jan Broersen was de man die Milica destijds vond.