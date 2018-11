Rijsenhouters willen meer leefbaarheid in hun dorp: "Het is vijf voor twaalf!"

RIJSENHOUT - Rijsenhouters maken zich druk om de leefbaarheid in hun dorp. De afgelopen jaren kregen bewoners met de ene na de andere kwestie te maken. Daar moet met de nieuwe gemeenteraad verandering in komen, vinden ze.

"Er is al vijftien jaar niets aan Rijsenhout gedaan. Het is echt vijf voor twaalf, er moet nu echt wat gebeuren!" zegt inwoner Gerben van der Knaap.

Discussie over een transformatorstation, de stort van de mogelijk kankerverwekkende stof PFOS, de bouw van een megakassencomplex in plaats van een poldertuin: allemaal zaken die de gemoederen flink bezighouden in Rijsenhout.

Vervallen kassen

Bewoners balen bovendien van vervallen kassen in het dorp. "Er moet een oplossing komen voor dit soort kassen, er gebeuren allemaal dingen in die je als dorp niet wil", aldus Gerben.

En dan het huizentekort; volgens de Rijsenhouters moet er veel meer bijgebouwd worden. "We hebben nog één supermarkt en daar zijn we heel blij mee. Maar als het dorp op deze manier blijft voortbestaan, zonder nieuwe huizen, dan zal 'ie misschien wel de deuren moeten sluiten en dan ga je een spookdorp krijgen. Dat wil niemand", vertelt Gerben.

Rijsenhouters hopen dus dat de nieuwe raad wat voor hen kan betekenen. Herman Koning van het CDA laat weten dat zijn partij pleit voor minder verdeeldheid. Verschillende clubs moeten niet naast elkaar met kwesties bezig zijn, maar er moet voortaan één aanspreekpunt komen in het dorp, aldus Koning.

Anneke van der Helm van de CDVP wil meer burgerparticipatie en pleit voor een raadgevend referendum als er grote onderwerpen spelen in het dorp.