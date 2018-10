Omgevingsraad wil plan 400 woningen bij Rijsenhout stoppen: "Onverantwoord"

HAARLEMMERMEER - De Omgevingsraad van Schiphol is niet blij met het plan om vierhonderd woningen te bouwen in Rijsenhout. Wethouter Adam Elzakalai van gemeente Haarlemmermeer wil het mogelijk maken om toch bij het dorp te bouwen, ondanks de regelgeving die het onmogelijk maakt om zo dicht bij de luchthaven huizen neer te zetten.

"Het is niet verstandig om daar te bouwen", zegt Matt Poelmans van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). "We gunnen de mensen woningen, maar geen woningen met vliegtuigen erboven."

Huizentekort

De bouwplannen liggen in Rijsenhout allemaal al klaar. De vraag vanuit bewoners is groot; veel Rijsenhouters verhuizen naar andere plaatsen omdat er gewoonweg geen huizen zijn. En dat terwijl de wens er is om in het dorp oud te worden. "We willen het dorp instandhouden", aldus bewoner Co van der Laarse.

Lees ook: Strijden voor 400 woningen Rijsenhout: "Het lijkt nu wel een oorlogsgebied"

De regelgeving binnen het Luchthavenindelingsbesluit zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om meer woningen te bouwen in Rijsenhout. Terecht volgens de ORS. "Je kunt niet op iedere plek gaan wonen. We moeten mensen tegen zichzelf beschermen", zegt Poelmans.

Kettingbeding

Het plan van wethouder Elzakalai is om nieuwe bewoners het zogenoemde kettingbeding te laten tekenen. Dit houdt in dat mensen er mee akkoord gaan dat ze zich bewust zijn van de eventuele gevolgen van het wonen dicht bij de luchthaven. Voor de Rijsenhouters is het geen probleem, zij vinden zelf dat ze geen overlast van de luchthaven hebben. "We zeggen altijd: Vliegtuiggeluid? Ja! Overlast? Nee!", aldus bewoner Co van der Laarse.

Poelsmans noemt het 'onverstandig' en 'onzorgvuldig' van de wethouder om zich hard te maken voor deze wens van de bewoners. "Je gaat ook geen huizen bouwen op vervuilde grond. Dus ook niet onder vervuilde lucht", beargumenteert hij. "Rijsenhout ligt heel ongustig. Met de groei van Schiphol gaat het de komende jaren daar veel erger worden."

Uitkopen

In het nabijgelegen dorp Aalsmeer wordt momenteel gesproken over het uitkopen van bewoners. "Wat je ziet is dat mensen die last hebben, zeggen dat de vliegtuigen ergens anders moeten vliegen. Dat kan uiteraard niet. We moeten nu zéker niet gaan bijbouwen", aldus Poelmans.



Lees ook: Schiphol en Aalsmeer praten over uitkopen bewoners vanwege geluidsoverlast



Bewoners zijn gefrustreerd om de vele tegenwerkingen. Veel eerdere bouwplannen kwamen er niet doorheen. "Hoe kan Den Haag voor ons gaan bepalen wat wij willen? Dat wij last hebben?", zegt een gefrustreerde bewoner.